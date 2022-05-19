الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر بأوتاوا يبحث فرص التعاون فى مجال الأمن الغذائى مع كندا

سفير مصر بأوتاوا
سفير مصر بأوتاوا
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التقى السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الخميس، مع "ديفيد ماريت" وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، في إطار تواصل السفارة المصرية فى أوتاوا مع مختلف المقاطعات الكندية؛ لبحث مجالات التعاون المشتركة مع مصر، وفى مسعى يستهدف استشراف فُرص التعاون فى مواجهة التحديات العالمية الخاصة بالأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الزراعية وتأثيرها على مصر.

وقال السفير أبوزيد، إنه حريص على مناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية وتزامنها مع جائحة كورونا على الأمن الغذائي العالمي والدول المستوردة للسلع الزراعية الاستراتيجية، ومن ضمنها مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على قدرات المقاطعة وفرص تعاونها مع مصر فى هذا المجال.

وكشف السفير المصرى، عن أن وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان استعرض قدرات المقاطعة الكبيرة في مجالات إنتاج القمح الصلب وقمح الربيع عالي الجودة، وكذا قدراتها الكبيرة على مستوى كندا فى إنتاج العدس والحمص والكانولا، فضلا عن امتلاكها ٤٠٪؜ من إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى كندا، و٩٨٪؜ من إنتاج كندا من البيض، وهو الأمر الذي دفع حكومة ساسكاتشوان إلى فتح مكاتب تجارية فى أكثر من ٧ دول أجنبية؛ لتعزيز شراكاتها التجارية والزراعية مع هذه الدول.

وأضاف أنه ناقش مع الوزير الكندى مجالات التعاون المشتركة فى البحوث الزراعية، والاستثمارات فى مجال الزراعة، حيث وجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والشركات المصرية لزيارة المقاطعة للتعرف عن قرب علي ما يتوفر من فرص؛ للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمار فى مجال الإنتاج والتجارة في السلع الزراعية.

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