مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث سير بالمنوفية

شهد مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ١٠ آخرين بإصابات مختلفة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان قد تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على طريق" القاهرة – الإسكندرية" الزراعي قبل مدخل مدينة بركة السبع.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين وجثة المتوفى إلى مستشفى بركة السبع وباشرت النيابة التحقيقات.