ضبط مخزن لحوم فاسدة فى حملة تموينية بالقاهر ة

تمكنت مباحث التموين فى القاهرة من ضبط مالك مخزن لتجهيز اللحوم بمنطقة التجمع الأول، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على 1360 كيلو لحوم مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المسئول عن مفرمة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وذلك لقيامه بإدارة المفرمة بدون ترخيص وتجميع وتخزين كمية من اللحوم وبدائلها بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشا، بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عثر بداخل المفرمة على 950 كيلو جراما "لحوم – دهون" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.