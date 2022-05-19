إصابة 4 طلاب فى مشاجرة بالخصوص

أصيب 4 طلاب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة للغات بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، خلال مشاجرة مع طلاب بمدرسة أخرى مجاورة قبل بدء الامتحانات صباح يوم الثلاثاء الماضي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بتلقي بلاغ بوجود 4 طلاب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة لغات مصابين بإصابات بالغة إثر اقتحام عدد من طلاب مدرسة مجاورة لها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين اقتحام عدد من طلاب مدرسة بجوار مدرسة الخصوص الرسمية للغات وبحوزتهم أسلحة بيضاء لمعاكسة الطالبات وأثارت الرعب بين الطلاب قبل بدء الامتحانات صباح يوم الثلاثاء الماضي ونتج عن ذلك إصابة 4 طلاب، بإصابات مختلفة بقطع بالأيدي والرقبة والرأس والبطن، تم نقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط أحد المتهمين والذي اعترف على آخرين وجار ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.