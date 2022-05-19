الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طرح «لمحة عامة إلى مصر»

لمحة عامة إلى مصر
لمحة عامة إلى مصر
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صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب: «لمحة إلى مصر»، للمؤلف كلوت بك، ترجمة محمد مسعود، وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.

ويقدم المؤلف فى هذا الكتاب استعراضًا موجزًا لتاريخ مصر منذ العصر الفرعونى، مركزًا على الطبقات والفئات الاجتماعية والنظم القانونية والسياسية، وكذلك طبيعة العلوم والأوضاع الاقتصادية.

ويتحدث كلوت بك من خلال صفحات الكتاب التى تقع فى ٦٥٠ ورقة، عن دور الحملة الفرنسية، وما أحدثته من صدمة حضارية وتحول جذرى فى مسار التاريخ الاجتماعى المصرى، علاوة على تناول تجربة محمد على وسعيه إلى تأسيس دولة حديثة، وفقًا للنظم والقواعد الغربية.

وذكر المؤلف خلال مقدمة الكتاب أن لا أحدًا يستطيع أن يكتب شيئًا عن مصر دون الرجوع إليها، مشددًا على أن أرض مصر هى أخصب بقاع الأرض قاطبة

 

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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