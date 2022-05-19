«الأزياء الشعبية.. معتقدات وحكايات».. بالمكتبات

صدر حديثًا عن دار «الميدان» كتاب: «الأزياء الشعبية.. معتقدات وحكايات»، للكاتب والباحث جمال البندارى، الذى يرصد فيه تاريخ الزى الشعبى عبر العصور.

ويتحدث الكتاب عن تاريخ الأزياء الشعبية على مر العصور، من العصر الفرعونى مرورًا بالعصرين الرومانى واليونانى، ثم العصر القبطى نهاية بالعصر الإسلامى.

وذكر المؤلف خلال صفحات الكتاب، أن لكل عصر من هذه العصور كان هناك زى رسمى متميز وذوق خاص حسب الأعراف والتقاليد آنذاك، وتناول الأسباب والدوافع الاجتماعية التى تسببت فى ظهور هذه الأزياء ودلالاتها، التى تتنوع حسب الوظيفة والمناسبة، فهناك زى للصيد وزى للحرب وزى للحداد وزى للموت وزى للمرض وزى للعافية وزى للزفاف. وسرد المؤلف المراحل التى تمر بها الأزياء الشعبية، التى تتنوع تبعًا لكل من المرحلة التاريخيّة والبيئية الجغرافيّة والفئات العمريّة وكذلك المكانة الاجتماعيّة، فيختلف ثوب البدوية عن الفتاة، بينما ترتدى الفلاحة نوعين من الثياب، أحدهما للمنزل والعمل فى الحقل، والآخر للخروج فى المناسبات والأعياد.