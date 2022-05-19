الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور «الصورة والعلامة» لمحمد سليم شوشة

الصورة والعلامة
الصورة والعلامة
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صدر حديثًا كتاب: «الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية فى الرواية العربية الحديثة»، للناقد الدكتور محمد سليم شوشة، أستاذ الأدب العربى بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. ويجيب الكتاب بين صفحاته عن عدد من الأسئلة والقضايا التى تدور حول تطور البنية السردية فى الرواية العربية، وكيفية توظيف السرد بها، ومظاهر التنوع فى تقنيات هذه البنية الروائية، ومستجداتها أو ما طرأ عليها، وما جد منها واستحدثته العقلية المنتجة للخطابات الروائية. وأوضح المؤلف أن المستجدات التى طرأت على الرواية العربية هى فى الأصل ناتجة عن عدد من المغايرات الاجتماعية والثقافية الطارئة، واختلاف الإنسان نفسه و تطور بنيته الذهنية والمعرفية، بما ينعكس بالضرورة على بنية الخطابات السردية التى ينتجها أو يستقبلها. وأشار الكاتب إلى أهمية السرد فى الرواية العربية، لافتًا إلى أن السرد يبدو مرآة للإنسان وللمجتمع بشكل عام، وليس هذا على مستوى المضمون فحسب، بل تبدو البنية والشكل الروائى نفسه ربما أكثر استجابة للتغيرات الثقافية وتحولات الحياة وتطوراتها وتأثرًا بها.

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