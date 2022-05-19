بعد تعليقها على «بلالين».. محمد رمضان يوجه رسالة لـ بشرى

وجّه الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة شديدة اللهجة للفنانة بشري، بعد تعليقها على الأغنية الجديدة التي طرحها الفنان محمد رمضان باسم «بلالين».

وشارك رمضان مقطع فيديو جديد، عليه صورة الفنانة بشري، وقال: «أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي نفختهم في حياتي لحد انهارده»، مشاركًا بجزء من الأغنية، ناهيًا حديثه: «فهمتي».

ويستعد محمد رمضان لطرح مهرجان جديد بعنوان «بلالين»، اليوم، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعدد من منصات الاستماع في الوطن العربي، مروجًا للأغنية بطرح جزء من كلماتها.

ونال العديد من التعليقات الإيجابية من النقاد والجمهور، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، وتفاعلوا معه بشكل كبير جدًا.

جاءت كلمات المهرجان كالآتي كما هي: «بلالين أنتوا بلالين بلالين.. منفوخين أنتوا بلالين بلالين.. في الهوا أنتوا بلالين.. طايرين أنتوا بلالين.. بوم بوم».

فيلم محمد رمضان الجديد

ويعكف «رمضان» على التحضير لفيلمه الجديد الذي سيحمل اسم "نمبر وان"، واكتفى بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس تدريباته الخاصة بالفيلم، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان"، ليتفاعل معه الجمهور عبر مختلف المواقع من خلال السوشيال ميديا، مُحاولين دعمه بكل الطرق، وتشجعيه، خاصًة بعد غيابه عن السينما منذ 4 سنوات.