الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«300 جنيه».. أسعار تذاكر حفل على الحجار بمسرح أوبرا جامعة مصر

المطرب علي الحجار
المطرب علي الحجار
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يحيي المطرب علي الحجار حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء غد الجمعة، الموافق 20 مايو، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى سهرة طربية خاصة يقدم فيها مجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها عبر مشواره الفني الطويل.

ويُقدم «الحجار» في الحفل مجموعة من أغانيه التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد حتى الآن، ومنها "عارفة، وسمرا وبعيون كحيلة، ولما الشتا يدق البيبان، ومن غير ما تتكلمى، والزين والزينة، وعلى قد ما حبينا، وأنا كنت عيدك، وهنا القاهرة، واللي اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من الأغنيات التي يطلبها الجمهور.

ومن المقرر أن يغنى الفنان الكبير مجموعة من أشهر أغانى تترات مسلسلاته، والتى دائما ما يطلبها منه الجمهور فى كل حفل، ومنها آخر تتر قدمه فى شهر رمضان الماضى وهو تتر مسلسل "جزيرة غمام" من كلمات الشاعر إبراهيم عبدالفتاح وألحان شادى مؤنس، وتترات "المال والبنون" و"ذئاب الجبل" و"غوايش" و"الأيام" و"الرحايا" و"الشهد والدموع" و"الليل وآخره" و"مسألة مبدأ" و"اللقاء التانى" و"أبوالعلا البشرى"، ليجدد الفنان الكبير على الحجار عهد الأصالة مع جمهوره خلال حفله بمسرح أوبرا جامعة مصر.

أسعار تذاكر حفل على الحجار

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل علي الحجار بأربع فئات مختلفة، منها الفئة البرونزية بقيمة 300 جنيه، والفئة الثالثة الفضية بقيمة 450 جنيها، أما الفئة الثانية الذهبية جاءت بسعر 550 جنيها، فيما بلغ سعر الفئة الأولى البلاتينية 700 جنيه. 

واشترطت الشركة لدخول الحفل ارتداء الملابس الرسمية، وعدم دخول الأطفال الأقل من 6 سنوات.

أحدث أعمال الفنان على الحجار

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان على الحجار لتقديم أغنية جديدة بالتعاون مع الكاتب أيمن الحكيم، وهي أغنية وطنية جديدة للموسيقار بليغ حمدي ومن كلماته، بعد نحو 29 سنة على رحيل الموسيقار الكبير.

المطرب علي الحجار علي الحجار مسرح الحفل الفنان

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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