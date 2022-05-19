الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Tchaikovsky's Wife» الفيلم الروسي الوحيد بمهرجان كان

Tchaikovsky's Wife
Tchaikovsky's Wife
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شهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75، عرض الفيلم الروسي Tchaikovsky's Wife، وهو الاستثناء الوحيد من قرار مهرجان كان السينمائي بمنع مشاركة السينمائيين الروس أو الوفود الرسمية الروسية بالمهرجان، إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي ذلك الاستثناء باعتبار أن مخرج الفيلم كيريل سيريبرينيكوف، هو مخرج معارض للنظام الروسي وسبق وأن جمعتهما مشكلات كثيرة، وشهد حضور فيلم Tchaikovsky's Wife، حضور مخرج الفيلم كيريل سيريبرينيكوف، وبطلي الفيلم أليونا ميخايلوفا و أودين لوند بيرون.

 

 فيلم Tchaikovsky's Wife

وكان شهد مهرجان كان في عام 2018 حمل أبطال فيلم Summer على السجادة الحمراء للفيلم بمهرجان كان لافتات داعمة للمخرج كيريل سيريبرينيكوف والذى وضع قيد الإقامة الجبرية لحين محاكمته فى روسيا معتبرين أن هذا التصرف هو حملة قمع حكومية على الفن.

 

وكان محققون اعتقلوا سيريبرينيكوف، الحائز على جوائز فى الإخراج السينمائى والمسرحى، وقالت لجنة التحقيقات الروسية إنها تشتبه فى اختلاسه 68 مليون روبل (1.15 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمشروع فني، وأثارت القضية انتقادات بين النخبة الليبرالية والثقافية فى البلاد الذين قالوا إنهم يخشون أن يكون المخرج يحاكم بسبب أعماله بسبب أنه معارض وأن الأمر ملفق.

 

حصول توم كروز على جائزة السعفة الذهبية

شهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان كان السينمائي حصول النجم توم كروز على جائزة السعفة الذهبية عن مشاركته في فيلم Top Gun: Maverick، كما حظي توم كروز بحفاوة كبيرة من قبل الحاضرين بمجرد وصوله إلى مهرجان كان السينمائي، كما حضر عدد من نجوم فيلم Top Gun: Maverickرفقة توم كروز أبرزهم جينيفر كونلى، مايلز تيلر.

يضم برنامج مهرجان كان السينمائي 2022 في يومه الثاني عدد من الأفلام المميزة أبرزهم، فيلم Armageddon Time وهو فيلم دراما تاريخي، والذي يضم عدد مميز من نجوم هوليوود في مقدمتهم، آن هاثاواى، أوسكار إيزاك، أنتوني هوبكنز، روبرت دى نيرو، ومن إخراج جيمس جراي.

بالإضافة إلى كل من فيلم Le Otto Montagneوهو فيلم دراما فرنسي، وفيلم Mariupolis 2 الذي يجسد مظاهر الغزو الروسي على أوكرانيا، حيث يوثق فيه المخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيسيوس، معاناة المواطنين أثناء الغزو الروسي على أوكرانيا، وخاصة الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول قبل أن يُقتل هو فيها خلال توثيقه لآثار الحرب الروسية عليها والتي دمرت بالكامل.

مهرجان كان السينمائي كان السينمائي السينمائي الفيلم الروسي Tchaikovsky s Wife

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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