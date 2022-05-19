تعرف على ميعاد صرف معاش يونيو 2022
يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات وأسرهم عن ميعاد صرف معاش يونيو 2022، حتى يتثنى لهم معرفة ميعاد صرف معاش يونيو 2022 ونسبة الزيادة المقررة بها، خاصة وأن شهر مايو قد قارب على الانتهاء.
وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير ميعاد صرف معاش يونيو 2022، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بشأن زيادة المعاشات، ويكون ذلك بنسبة 13%، وقد بدأ تطبيقه منذ الشهر الماضي.
ميعاد صرف معاش يونيو 2022
حددت هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، ميعاد صرف معاشات يونيو 2022، خلال الشهر الحالي، وقبل بدء شهر يونيو المقبل.
وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية طرق صرف المعاشات في شهر يونيو عام 2022، حيث يتم الصرف من خلال ذهاب المواطن إلى ماكينة الصراف الآلي الخاصة بجميع البنوك والخاصة بالبريد المصري المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، أو من خلال استخدام "المحافظ الإلكترونية".
قيمة زيادة المعاشات الجديدة لعام 2022
1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.
2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.
3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.
4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.
5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.
6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.
جدول شرائح معاشات يونيو 2022
|الموعد
|قيمة المعاش
|1، 2 يونيو 2022
|1000 جنيه
|3 و4 يونيو 2022
|أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه
|5 و 6 يونيو 2022
|الأكثر من مبلغ 2000 جنيه.
بنوك استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات 2022
يتم استخراج كارت ميزة عبر العديد من البنوك المصرية ومنها:
- بنك مصر.
- البنك الأهلي المصري.
- التعمير والإسكان.
- العربي الإفريقي الدولي.
- الإمارات دبي الوطني.
- بنك القاهرة.
- المؤسسة العربية المصرفية.
- المصرف المتحد.
خطوات استخراج كارت ميزة لصرف معاشات يونيو 2022
- التوجه لأحد البنوك وتقديم طلب استخراج كارت ميزة مع تقديم بطاقة الرقم القومي.
- حدد نوع كارت ميزة الذي تريد استخراجه.
- ثم املأ نموذج طلب الكارت.
- حدد المبلغ الذي تريد أن تقوم بشحن الكارت به.
- دفع تكلفة الكارت بالإضافة لمبلغ الشحن.
- انتظر قليلاً لتستلم الكارت بمجرد إصداره.