تعرف على ميعاد صرف معاش يونيو 2022

يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات وأسرهم عن ميعاد صرف معاش يونيو 2022، حتى يتثنى لهم معرفة ميعاد صرف معاش يونيو 2022 ونسبة الزيادة المقررة بها، خاصة وأن شهر مايو قد قارب على الانتهاء.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير ميعاد صرف معاش يونيو 2022، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بشأن زيادة المعاشات، ويكون ذلك بنسبة 13%، وقد بدأ تطبيقه منذ الشهر الماضي.

ميعاد صرف معاش يونيو 2022

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية، ميعاد صرف معاشات يونيو 2022، خلال الشهر الحالي، وقبل بدء شهر يونيو المقبل.

وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية طرق صرف المعاشات في شهر يونيو عام 2022، حيث يتم الصرف من خلال ذهاب المواطن إلى ماكينة الصراف الآلي الخاصة بجميع البنوك والخاصة بالبريد المصري المتواجدة على مستوى محافظات الجمهورية، أو من خلال استخدام "المحافظ الإلكترونية".

قيمة زيادة المعاشات الجديدة لعام 2022

1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

جدول شرائح معاشات يونيو 2022

الموعد قيمة المعاش 1، 2 يونيو 2022 1000 جنيه 3 و4 يونيو 2022 أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه 5 و 6 يونيو 2022 الأكثر من مبلغ 2000 جنيه.

بنوك استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات 2022

يتم استخراج كارت ميزة عبر العديد من البنوك المصرية ومنها:

بنك مصر.

البنك الأهلي المصري.

التعمير والإسكان.

العربي الإفريقي الدولي.

الإمارات دبي الوطني.

بنك القاهرة.

المؤسسة العربية المصرفية.

المصرف المتحد.

خطوات استخراج كارت ميزة لصرف معاشات يونيو 2022