الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام لجمهورها: «شكرًا على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب»

أنغام
أنغام
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طمأنت الفنانة أنغام، جمهورها من خلال منشور شاركتهم به عبر صحفتها الرسمية على موقع التغريدات المصغر "تويتر"، بعد القلق الذي سيطر عليهم خلال الفترة الماضية بسبب إصابتها وتعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

ووجهت الشكر لجمهورها وأهلها وأصدقائها، على دعواتهم لها، خلال خضوعها لجراحة فى الكتف، وقال أنغام عبر حسابها الرسمى بتويتر:"شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكانت قد سيطرة حالة من القلق على محبى النجمة أنغام، بسبب الكشف عن حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وخلال السنوات الماضية عانت أنغام من آلام شديدة بأوتار الكتف ما استدعى إجراء جراحة دقيقة كما أجرت جراحة فى رسغ اليد بسبب مشاكل بالأوتار

آخر أعمال أنغام الغنائية

وطرحت الفنانة أنغام، يوم الثلاثاء الماضي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لوحة باهتة"، وحققت من خلالها ردود أفعال قوية لدى جمهورها المصري والعربي، كما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لعدة أيام.

وتعاونت أنغام في أغنيتها الأخيرة مع كل من الشاعر الغنائي نادر عبدالله، والمُحلن عامر عاشور، والموزع الموسيقي طارق مدكور.

الحالة الصحية لأنغام

يذكر تعرضت النجمة أنغام لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث أجرت عملية جراحية عاجلة في الكتف اليمنى.

من جانبها، شاركت مديرة أعمالها راندا رياض صورة لأنغام من داخل المستشفى عبر ستورى حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا».

 

أنغام المطربة أنغام الحالة الصحية المستشفيات

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