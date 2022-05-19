الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجهزة أمن الغربية تكثف جهودها لضبط مستريح سمنود

أجهزة أمن
أجهزة أمن
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تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مستريح جديد ينتمي لمركز سمنود بمحافظة الغربية نصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات في مجال الاستثمار العقاري وشراء الأراضي بالقاهرة، حيث قام بإيهام ضحايا بمنحهم فوائد شهرية على المبالغ التي تحصل منهم عليها ثم امتنع عن سدادها وفر هاربا مما دفع بعض ضحاياه الي رفع دعاوي قضائية في القضاء بموجب شيكات قام بتحريرها لهم.

وأكدت «ن.م» زوجة أحد المواطنين الذين تعرضوا لعملية نصب، أن زوجها عمل في الخليج فترة كبيرة وتقابل مع شخص يدعى «محمد.ع» وأوهمه بقدرته على توظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري مقابل فوائد شهرية وأرباح كبيرة، والتزم عدة شهور بصرف الأرباح والفوائد ثم امتنع وتوقف بحجة توقف الأعمال بسبب كورونا وعند مطالبتنا له بأصول المبالغ رفض ردها واختفى ولم نعرف مكانه.

وأشارت إلى أن المستريح الجديد حصل منهم على ٧ ملايين جنيه في الاستثمار العقاري وشراء أراض بالقاهرة وعلمنا أنه حصل منهم على ملايين الجنيهات.

وذكر أنه تم رفع عدد من القضايا ضده لتحرير شيكات دون رصيد وحصلنا على أحكام ضده بالسجن إلا أنه هرب من محل إقامته بسمنود بالغربية أن المستريح صادر ضده العديد من الأحكام الجنائية في عدد من قضايا النصب والشيكات بدون رصيد، حيث اتخذ من محل إقامته بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مقرا له للنصب على ضحايا إلا أنه اختفى.

مستريح جديد سمنود الغربية النصب مجال الاستثمار العقارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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