الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تكثيف أمني بالقليوبية لضبط متهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
ads

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جُهودها للقبض على المتهمين الذين صوروا شابًا من ذوي الهمم، أثناء التنمر والتحرش به واعتدوا عليه ووقيدوه وانتهكوا عرضه، ورفعوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بقرية منصورة نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتحرير والدة المجني عليه بلاغًا يفيد بتعرض نجلها ويدعى -بحه- كما يطلقون عليه، وهو شاب من ذوي الهمم، للتنمر من قبل 3 متهمين، صوروا أنفسهم وهم يتنمرون على هذا الشاب، ويتحرشوا به، واعتدوا عليه، وتقييده وانتهاك عرضه وخدش حياءه، ثم نشروا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "تك توك"، من خلال سلسلة من الفيديوهات في جزئين الأول والثاني، وكتبوا: «انتظروا الجزء الثالث»، وذلك بقرية منصورة نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.

مديرية أمن القليوبية ذوي الهمم تحرش انتهاك عرض خدش حياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: خطأ فى تعريف الأهداف سبب الإنذار فى الجليل الأعلى