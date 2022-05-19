تكثيف أمني بالقليوبية لضبط متهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جُهودها للقبض على المتهمين الذين صوروا شابًا من ذوي الهمم، أثناء التنمر والتحرش به واعتدوا عليه ووقيدوه وانتهكوا عرضه، ورفعوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بقرية منصورة نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتحرير والدة المجني عليه بلاغًا يفيد بتعرض نجلها ويدعى -بحه- كما يطلقون عليه، وهو شاب من ذوي الهمم، للتنمر من قبل 3 متهمين، صوروا أنفسهم وهم يتنمرون على هذا الشاب، ويتحرشوا به، واعتدوا عليه، وتقييده وانتهاك عرضه وخدش حياءه، ثم نشروا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "تك توك"، من خلال سلسلة من الفيديوهات في جزئين الأول والثاني، وكتبوا: «انتظروا الجزء الثالث»، وذلك بقرية منصورة نامول التابعة لمركز ومدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.