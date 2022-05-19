الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لسيدتين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، سيدتين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 9970 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار. 

وتعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من "راندة. ع . س" 41 عاما ربة منزل، و"أم الرزق. ع . ع" 60 عاما ربة منزل، والمقيمتان شبين القناطر محافظة القليوبية، وبحوزتهما 32 أسطوانة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار. 

وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق السجن المشدد غرامة مالية الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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