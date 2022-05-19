عرض مستريح الشرقية على النيابة بتهمة الاستيلاء على 36 مليون جنيه

عرضت قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية "محمد. ج"، 31 عاما، مستريح الزقازيق الجديد، على نيابة قسم ثانٍ الزقازيق، للتحقيق معه فى المحاضر المحررة ضده بتهمة النصب، فيما تستمتع النيابة العامة لأقوال عدد من الشاكين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "محمد. ج" 31 عاما، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها فى تجارة وهمية قبل أن يتعثر فى سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية.

وحرر عدد من الضحايا عدة بلاغات رسمية، بإجمالى مبالغ 36 مليون جنيه، طبقا للمحرر رسميا بالمحاضر، فيما أجمع العديد من الضحايا على أن المبالغ تخطت 200 مليون جنيه.

وقال عدد من الضحايا إن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من الكافيهات بمنطقة الغشام دائرة قسم ثانٍ الزقازيق، وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم اختفى تماما.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام عدد من المواطنين بتحرير مجموعة بلاغات بقسم مباحث الأموال العام تحمل أرقام 25754 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25755 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و25756 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و18885 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19147 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19016 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و19015 جنح قسم ثان الزقازيق، ضد "محمد. ج"، 31 عاما، مقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق.