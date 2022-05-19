«بنية» توقع اتفاقية شراكة مع شركة R&M العالمية لتوسيع أعمالها في مجال المشروعات البنية التحتية

على هامش مؤتمر مجلس الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 المنعقد في دبي

في إطار خطتها التوسعية داخليا وخارجيا، أبرمت مجموعة "بنية"، الرائدة في مجالات البنية التحتية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، إتفاقية شراكة مع شركة R&M العالمية الرائدة في مجال الكابلات وحلول الاتصالات المتكاملة، بهدف فتح المجال أمام الجانبين للشراكة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتنوعة في مصر وأفريقيا.

وبموجب الشراكة، ستقوم مجموعة بنية بتوسيع الاعتماد على منتجات R&M ضمن حلول تطوير البنية التحتية التي تنفذها الشركة داخل عدة مشروعات بمصر وأفريقيا، مما سيعزز سياسة التنمية في المنطقة.

في هذا السياق، صرح المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تقديم أفضل الحلول في مجالات البنية التحتية بما يواكب التطورات العالمية، وبما يؤكد عزم المجموعة على تسخير كافة قدراتها وخبراتها في دعم عمليات التحول الرقمي، وتسخير كل الآليات بما يحقق أفضل بيئة حياتية لشعوب المنطقة، تحت مظلة رقمية وتكنولوجية ذكية ودائمة التطور.



وأضاف مكي، قائلا: "الوفاء بالتزاماتنا داخل المشروعات التي نقوم بتنفيذها يتطلب الاعتماد على أفضل المنتجات والحلول، وهو ما يدفعنا دوما لتوسيع شراكتنا مع كبار المزودين العالميين لمنتجات الكابلات ومن ضمنهم شركة R&M العملاقة، لترسيخ صورتنا كلاعب رئيسي في ميدان التحول الرقمي في الأسواق الصاعدة، والشريك الموثوق به للحكومات والمؤسسات والشركات الدولية والإقليمية".



من جانبه، أعرب محمد علام، مدير المبيعات الإقليمي لشركة R&M، بتوقيع اتفاقية الشراكة مؤكدا أنها تتمتع بأهمية كبيرة نظرا لكونها مع كيان كبير بحجم شركة بنية الرائدة في توفير الحلول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما تمتلكه من مشروعات ضخمة بالمنطقة، ونأمل أن تسهم تلك الشراكة في زيادة حجم أعمالنا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف علام، قائلا: "تعد الشراكات داخل الشرق الأوسط وأفريقيا أمراً بالغ الأهمية، نظرا لما تمثله تلك المنطقة من أهمية كبيرة بسبب نموها المتسارع الذي يتواكب مع رؤية إدارة الشركة".

وأثنى د. سليمان الحديثي عضو مجلس إدارة مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذه الشراكة، قائلًا "يسعد المجلس أن يرى مثل هذه الشراكات والتعاون بين أعضائه، وبالنيابة عن أعضاء المجلس، أهنئ كل من مجموعة بنية وشركة R&M على توقيع مذكرة الشراكة خلال النسخة الثانية عشر من مؤتمر مجلس توصيل الألياف البصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي هذا العام. وأتمنى لكلا الشركتين مستقبل زاخر بالنجاح حيث أن نتائج هذه الشراكة ستنعكس بالإيجاب على كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مساعيهما للتحول الرقمي".

عن مجموعة بنية:

بنية هي المؤسسة الرائدة في تصميم وتنفيذ الحلول والمنتجات المتكاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. وتقدم بنية، من خلال منظومتها الاحترافية والمؤسسية المتطورة، باقة ثرية من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية تغطي سلسلة القيمة التكنولوجية، والتي تعتمد عليها الدول والمؤسسات المتطورة. وتتضمن هذه الباقة خدمات الاتصالات التقنية والحلول المرتبطة بالأمن المعلوماتي، ومنصات البيانات والمعلومات الهائلة، وتصميم وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية المتكاملة والحلول التقنية الاستباقية.

عن R&M:

شركةR&M هي شركة عالمية رائدة في توفير حلول المعلومات والكابلات لشبكات الاتصالات المتطورة منذ عام 1964. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعات شبكات المباني ومراكز البيانات والشبكات العامة بمجموعة كاملة من التوصيلات القائمة على النحاس والألياف الضوئية. والشركة بصفتها شركة مبتكرة عالية الجودة، فإن العملاء الذين يختارونها يستثمرون في البنية التحتية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل مستدام وقابلة للتطوير وقادرة على العمل باستمرار. ولدي الشركة شبكات ذات أداء فائق مضمون ويمكن قياسه مما يضمن اداء اعلى لمستقبل الاتصالات الرقمية