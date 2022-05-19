السيطرة على حريق بمنزل مكون من 3 طوابق فى بنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، على حريق شب في منزل مكون من 3 طوابق بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بنشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق، بشارع الجمهورية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.