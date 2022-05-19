آيشواريا راي باتشان في إطلالة ثانية بمهرجان كان 2022 (صور)

حاوط افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي أول أمس الثلاثاء بريقا وسحرا لنجوم السجادة الحمراء.

ووسط ظهور العديد من النجوم والنجمات نجد النجمة آيشواريا راي باتشان في مهرجان كان 2022 في إطلالة ناعمة على السجادة الحمراء في إطلالتها لليوم الثاني للمهرجان.

وفقًا لموقع “pinkvilla” في اليوم الثاني من مهرجان الفيلم المرموق، ظهرت آيشواريا راي باتشان بشكل لافت للنظر في مهرجان كان السينمائي الجاري، بعد ارتدائها لبدلة وردية في اليوم الأول، قدمت المغنية الرائعة مظهرًا رائعًا آخر، لإطلالتها الثانية ، ارتدت أيشواريا فستانًا أسود ساحرًا يتميز بأكمام زهور مزخرفة، قامت بإقرانها بأقراط جميلة وعينان مشدودتان. أبقت ملكة الجمال شعرها مفتوحًا ولوح للجماهير المبتهجة بالقرب من السجادة الحمراء.

كان ذلك في عام 2002 عندما ظهرت ايشواريا لأول مرة في مهرجان كان مع شاروخان، منذ ذلك الحين اشتهرت بمظهرها المذهل على السجادة الحمراء، في هذه الأثناء ، على صعيد العمل ، تعمل أيشواريا حاليًا على فيلم ماني راتنام الذي كثر الحديث عنه بونيين سيلفان جنبًا إلى جنب مع فيكرام وجايام رافي وكارثي. من المقرر إطلاق سراح Ponniyin Selvanفي 30 سبتمبر 2022.

مشاهير بوليوود في كان 2022

بخلاف النجمة ايشواريا، هناك عدد من المشاهير الهنود الآخرين الذين حضروا المهرجان هذا العام، في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين، سارت ديبيكا بادوكون على السجادة الحمراء من بين أعضاء آخرين في لجنة التحكيم.

شوهد كل من Urvashi Rautelaو Tamannaah Bhatia أيضًا في أفضل حالاتهما أثناء سيرهما على السجادة الحمراء في كان. كما حضر المهرجان المرموق الممثلون نواز الدين صديقي ، و R Madhavan، و Pooja Hegde، و Tamannaah، و Urvashi Rautela ، والملحن AR Rahman.

يتم عرض إجمالي ستة أفلام من الهند في المهرجان وتشمل هذه - Rocketry - The Nambi Effectو Godavariو Alpha Beta Gamma و Boomba Ride و Dhuin و Niraye Thathakalulla Maram.