الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لانتشار صور لها بملابس غير لائقة.. حبس فلاح قتل ابنته في أسيوط

حبس
حبس
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أمرت نيابة القوصية بأسيوط، بحبس فلاح  لمدة 4 أيام، لاتهامه بقتل ابنته في مركز القوصية بأسيوط، بعد انتشار صور لها بملابس غير لائقة على أجهزة الموبايل بين أهالي القرية.

كانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز القوصية، يفيد فيه بقيام فلاح "ع . أ . س" 48 عاما من قرية الأنصار، بطعن ابنته "ب . ع . أ" 18 عاما متزوجة، بعدة طعنات نافذة في الرقبة مما أدى إلى وفاتها في الحال، وقام بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة عقب ارتكابه الواقعة.

 - اعترافات المتهم

ودلت اعترافات المتهم الأولية إلى أن ابنته متزوجة وزوجها يعمل خارج مصر، وانتشرت في القرية صور لابنته على أجهزة الموبايل بين أبناء القرية بملابس غير لائقة، مما أثار غضبة وقام باستدعائها إلى منزله مستغلا وجود زوجته في منزل والدته لزيارتها، وقام بطعنها عدت طعنات نافذة مما أدى إلى وفاتها، وبعرض المتهم على النيابة العامة بالقوصية قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة القوصية اسيوط حبس فلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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