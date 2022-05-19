الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات متهم بقضية حمزة زوبع و16 آخرين قبل جلسة 29 مايو

ارشيفية
ارشيفية
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تنظر محكمة الجنايات، بجلسة 29 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بمجمع محاكم طرة، في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

وكشفت اعترافات المتهم صهيب الزقم، بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان بالإسكندرية، وإذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأقر المتهم، أنه إثر دعوته من المتهم الحادي عشر، محمد محمد سعيد حركي "إسلام عباس"، عضو تنظيم الإخوان، انضم في غضون عام 2017 إلى اللجنة الإعلامية التابعة للتنظيم بالإسكندرية، والتي تهدف إلى إذاعة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال مقاطع مصورة يتم إعدادها والتعديل فيها، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام من خلال نشر حالة سخط بين المواطنين بتسليط الضوء والتركيز على سلبيات المجتمع عامة والحكومة خاصة، وتناولها بطريقة تهدف للتسفيه من تصرفات الحكومة وقرارتها حيال تلك القضايا، كتلك المتعلقة بما أسماه "المعتقلين وتعامل المؤسسات الشرطية مع المسجونين خارج إطار القانون".

وأضاف أن تلك اللجنة ضمت في عضويتها المتهمين التاسع إبراهيم سعيد، والعاشر محمد أحمد، والحادي عشر محمد سعيد، والثالث عشر محمد أبو زيد، والرابع عشر طارق أبو زيد، والخامس عشر علاء الدين فوزي، والسادس عشر أحمد فوزي، والسابع عشر محمد حسام، وأن هؤلاء الأعضاء يضطلع كل منهم بتنفيذ تكليفات مسئول اللجنة بالاعتماد على أسماء حركية والتواصل عبر تطبيق "تيليجرام".

محكمة الجنايات اللجنة الإعلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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