تشريح جثة شاب قُتل على يد صديقه بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بتشريح جثة شاب قُتل على يد صديقه بمدينة نصر، وقتله طعنًا فى جسده، بسبب الخلاف على تقسيم ثمن هاتف محمول، سرقه كلاهما.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغًا بمقتل عاطل، فانتقل رجال المباحث؛ لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه، حيث قاما بسرقة هاتف محمول، واختلفا على تقسيم حصيلة بيعه؛ فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض، وطعن به المجنى عليه.

وتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه، 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه.