الخميس 19 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عجوز على يد زوجته بسوهاج

جثة
جثة
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لقى عجوز مصرعه أثناء مشاجرة بينه وبين زوجته بمركز البلينا حيث دفعته أرضًا فسقط ميتًا بسبب رغبة العجوز فى إجبار زوجته على التنازل عن نصف ملكية المنزل وإعادته إليه.

تم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغًا من المستشفى المركزى بوصول المدعو عبدالصادق م ع ا ٧٩ سنة عامل مصابًا بسحجات بالرأس والوجه، شكل فريق بحث وتبين وصول بلاغ بالعثور على جثة المجنى عليه داخل منزله لمناظرة الجثة، تبين أنها مسجلة على أريكة بالمنزل ويرتدى كامل ملابسه وبه آثار سحجات بالرأس والوجه.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج وزوجته صابرة ش ف ح ٣٩ سنة ربة منزل عندما طلب الزوج من زوجته التنازل له عن نصف ملكية المنزل الذي  يقطناه والذى سبق أن كتبه لها ولما رفضت تطورت المشادة إلى مشاجرة بالأيدى دفعت الزوجة زوجها العجوز أرضًا فسقط ميتًا فى الحال.

تمكنت قوات مركز شرطة البلينا من ضبط المتهمة، وأفاد ابن شقيق الزوج عمر ا م ع ٣٠ سنة عامل زراعى بمضمون ما جاء بالتحريات واتهم زوجة عمه بالتسبب فى وفاته.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة مركز البلينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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