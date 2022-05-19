ضبط «مستريح الفاكهة» فى سوهاج.. استولى على 3 ملايين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فى إلقاء القبض على مستريح جديد يعمل سائقًا بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج بعد اتهامه بالاستيلاء والنصب على عدد من المواطنين بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه لتوظيفها فى مجال تصدير الفاكهة.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج محضرًا بالواقعة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتضمن بلاغًا من المدعو "محمد. ع. م. ا" 40 عامًا، صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات ومقيم مركز سوهاج و4 آخرين محددين يتضررون من المدعو "محمد. ف. م. ع"، 29 سنة سائق ومقيم مركز المنشاة وسبق اتهامه فى قضية توظيف أموال وقيامه بالنصب على المبلغين والحصول منهم على مبالغ بلغت 3 ملايين جنيه بقصد توظيفها فى مجال تصدير وتجارة الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده وتوقف عن سداد الأرباح وأصل المبالغ، وبضبطه وبمواجهته اعترف وتعهد برد المبالغ للمواطنين.