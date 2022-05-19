مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

لقى شاب مصرعه طعنًا بسلاح أبيض وأصيب شقيقه بجروح في مشاجرة وقعت مع شخص آخر بسبب الجيرة بمنطقة الوليدية قسم ثان أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد مقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض وإصابة شقيقه بجروح في مشاجرة مع شخص آخر بمنطقة الوليدية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من المعاينة والفحص مقتل "محمد. ص. ع" الشهير بـ"حمو" طعنًا بسلاح أبيض وإصابة شقيقه في مشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثة إلى مشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.