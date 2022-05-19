الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة مخدرة في سوهاج

حبس
حبس
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة البلينا، بحوزته كمية كبيرة من الحشيش بلغت 80 طربة بإجمالى 8 كيلو جرامات، وذلك قبل ترويجها على العملاء باستخدام سيارتين.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين يقيمان بدائرة مركز أسيوط  بتكون تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة مركز البلينا وتبين أن المتحرى عنهما هما "حسين ا ح م" 32 سنة عاطل، و"محمد س ب ا" 31 سنة عاطل، ويقيمان أسيوط  حيث قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمان في كمين أعد لهما دائرة مركز البلينا وبحوزتهما "80" طربة لمخدر الحشيش ماركة بسكوته يزنوا حوالي "8" كيلو جرامات ومبلغ مالي "700" جنيه - " 3 " هاتف محمول  و" 2 " سلاح أبيض "مطواة" دراجة نارية ملك الأول.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والدراجة للنقل، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

مكافحة المخدرات الامن العام المباحث الجنائية تشكيل عصابي

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لا للتصالح مع الفساد

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