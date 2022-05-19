الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر رابط بوابة التعليم الأساسى للتعرف على نتائج الامتحانات

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تصدر رابط بوابة التعليم الأساسي قائمة محركات البحث خلال هذه الأيام مع انتظار أولياء أمور وطلاب التعليم الأساسي نتائج الامتحانات، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني،  وصفوف النقل في المرحلة الابتدائية في عدد من المحافظات وخاصة نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي ٢٠٢٢.

 

وتعد بوابة نتائج التعليم الابتدائي من أهم المواقع الإلكترونية المخصصة لإعلان نتائج مراحل الطلاب في التعليم الأساسي.

 

وتشمل بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات الطلاب من جميع الصفوف في المدارس في جمهورية مصر العربية قبل إعلانها رسميًا في مدارسهم ومحافظاتهم.

 

بوابة  التعليم الاساسي 2022
ومن خلال سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل الخدمات التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور بسهولة ويسر، أنشأت بوابة التعليم الأساسي والذي يتيح لطلاب التعليم الأساسي  الحصول على نتائجهم من خلال خطوات تتسم بالسلاسة.

 

وتم تخصيص بوابة التعليم الأساسي لعرض نتائج الامتحانات للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بحيث يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم من منازلهم عبر الموقع وبدون الحاجة للخروج من المنزل للاستعلام عن النتيجة.

 

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

ينشر "الدستور" رابط بوابة التعليم الأساسي والتي تعرض جميع نتائج امتحانات التعليم الأساسي ٢٠٢٢، وكيفية تسجيل الدخول إلى الموقع لاستخراج  هذه النتائج.


يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر رابط  بوابة التعليم الأساسي التابعة  لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:

https://web.cairogovresults.com

• ويقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
• ثم كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
•  وتدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
•  ثم الضغط على زر الاستعلام.
وتظهر حينها نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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