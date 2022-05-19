تعرف على طرق الاستعلام عن الأفراد فى بطاقة التموين

يبحث الكثير من أصحاب البطاقات التموينية عن طرق الاستعلام عن أفراد بطاقة التموين، وتتيح وزارة التموين هذه الخدمة للمصريين من خلال بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، والتي تتيح بجانب ذلك خدمة الاستعلام عن الأفراد ومعرفة رصيد السلع للبطاقة التموين والحصص والمقررات المخصصة لها، أثناء صرف السلع التموينية الشهرية.

استعلام عن أفراد بطاقة التموين

تنشر الدستور في السطور التالية طرق استعلام عن أفراد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية من خلال عدة خطوات هي كالتالي:



• فتح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

• الضغط على أيقونة التموين.

• الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة.

• تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب.

• النقر على ابدأ الخدمة.

• تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم يتم الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي.

• سيظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.



بوابة مصر الالكترونية

وتقدم بوابة مصر الإلكترونية خدمات عدة لأصحاب بطاقات التموين غير خدمة استعلام عن أفراد بطاقة التموين

فتقدم البوابة خدمة فصل اجتماعي من بطاقة التموين، وخدمة ضم أفراد الأسرة، وكذلك تفعيل بطاقة التموين، وإمكانية إصدار بدل تالف أو فاقد، ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، وكذلك الاستعلام عن صرف التموين».

ويمكن لأصحاب البطاقات التموينية تسجيل رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية في مكاتب التموين، من أجل التسهيل على المواطنين في تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

وبالإضافة إلى الخدمات التموينية تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية في أكثر من مجال، ويأتي على مقدمة هذه الخدمات ما تقدمه البوابة حول الخدمات التموينية وخدمات الشهر العقاري والمرور والرخص والمركبات.

وتقوم وزارة التموين كل فترة بتحديث خادم البيانات الخاص ببوابة مصر الرقمية من أجل سرعة إتمام خدمات المواطنين.