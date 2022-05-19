الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يأمر «البنتاجون» بالتحرك لجلب حليب الأطفال

البنتاجون
البنتاجون
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالات الحكومية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لنقل كميات من حليب الأطفال من الخارج إلى الولايات المتحدة.

ولجأ الرئيس الأمريكي إلى تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمعالجة نقص حليب الأطفال الذي تسبب في حالة من الذعر لملايين الآباء ومقدمي الرعاية الذين يعتمدون على الحليب الصناعي.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن البيت الأبيض أن تفعيل هذا القانون سيتطلب من "الموردين توجيه الموارد اللازمة إلى مصنعي حليب الأطفال قبل أي عميل آخر ربما طلب ذلك".

وكتب بايدن في رسالة إلى وزيري الصحة والخدمات الإنسانية ووزير الزراعة: "واردات حليب الأطفال ستكون بمثابة جسر لهذا الإنتاج المكثف، لذلك، أطلب منكما اتخاذ جميع التدابير المناسبة المتاحة للحصول على تركيبة آمنة إضافية لحليب الأطفال إلى البلاد على الفور".

وتحول النقص في حليب الأطفال إلى أزمة كاملة حيث أبلغ تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد عن نفاد حوالي 40% من حليب الأطفال الخاص بهم، بسبب مشكلات سلسلة التوريد واستدعاء بعض المنتجات مؤخرا.

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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