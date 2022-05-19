الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة مولدوفا تطالب الجيش الروسى بالانسحاب من ترانسنيستريا

الجيش الروسى
الجيش الروسى
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طالبت رئيسة مولدوفا مايا ساندرو، الجيش الروسي الذي يحرس مستودعات الذخيرة في ترانسنيستريا إلى الانسحاب من هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليًا.

وقالت رئيسة مولدوفا، إن مولدوفا بلد محايد، داعية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي ترانسنيستريا، موضحة أن وجود القوات الروسية هناك ينتهك حياد الجمهورية.

ولفتت رئيسة مولدوفا إلى أن سلطات بلادها تحاول إيجاد حل سياسي سلمي للصراع مع ترانسنيستريا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحًا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحًا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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