الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ماتفيينكو» تكشف عن الرد العسكرى الروسى على انضمام فنلندا والسويد للناتو

الجيش الروسي
الجيش الروسي
ads

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن رد روسيا العسكري على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، سيكون متناسبا مع أنواع الأسلحة التي سيتم نشرها هناك.

وسلمت فنلندا والسويد يوم الأربعاء، طلبات بالانضمام إلى الكتلة العسكرية إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
 

وأوضحت ماتفيينكو في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "بادئ ذي بدء، من الناحية العسكرية، سيكون رد فعل روسيا متناسبا ومناسبا لوجود الناتو على أراضي هاتين الدولتين، وما هي أنواع الأسلحة التي سيتم نشرها. لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن أمن روسيا سيتم بالتأكيد ضمانه".

وأشارت روسيا مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وصرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي بأن توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن لأوروبا، مؤكدا أن الناتو له طابع عدواني. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يعتبر دخول السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا.

وفي محادثة مع نظيره الفنلندي سولي نينيستي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن التخلي عن السياسة التقليدية للحياد العسكري سيكون خاطئا، حيث لا توجد تهديدات لأمن فنلندا، موضحا أن التغيير في السياسة الخارجية للبلاد قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الروسية الفنلندية، التي بنيت لسنوات عديدة بروح حسن الجوار وتعاون الشراكة، وكانت مفيدة للطرفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة