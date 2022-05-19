الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أينتراخت فرانكفورت يحرز لقب الدورى الأوروبى بالفوز على رينجرز

أينتراخت فرانكفورت
أينتراخت فرانكفورت
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أحرز أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الاسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليحقق لقبه الأوروبي الأول في 42 عامًا.

وأنقذ كيفن تراب حارس أينتراخت ركلة الترجيح الرابعة لرينجرز والتي سددها آرون رامسي، بينما سجل جميع لاعبي أينتراخت ركلاتهم.

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوروبي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح المدرب أوليفر جلازنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بلقب أوروبي بعد الأسطورة إرنست هابل مع هامبورج وفينوورد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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