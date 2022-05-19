الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة وزير الصحة الأمريكى بفيروس كورونا

وزير الصحة الأمريكي
وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا
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كشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية عن أن وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا ثبتت إصابته بالفيروس يوم الأربعاء أثناء زيارته لبرلين، لينضم إلى قائمة المصابين بالفيروس في إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه تم تطعيم بيسيرا بالكامل وكان يعاني من أعراض خفيفة، وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية "سارة لوفنهايم"، إن وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا سيواصل العمل في العزل.

وكان بيسيرا في برلين لحضور اجتماع لوزراء الصحة من مجموعة الدول السبع يومي الخميس والجمعة. 

والتقى بيسيرا مع وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ، والتقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا، لوثار فيلر، وهما من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين، شاريت.

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لا للتصالح مع الفساد

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