الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«من أسرة واحدة».. الحبس 5 سنوات لـ4 متهمين بترويع المواطنين فى الزيتون

حبس
حبس
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قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بمعاقبة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بالحبس 5 سنوات بتهمة البلطجة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة. 

تعود أحداث الواقعة لانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيه 4 أشخاص منهم سيدة وفتاة وشابان يحملون الأسلحة البيضاء ويروعون المواطنين فى منطقة الزيتون يتعاطون المواد المخدرة، وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى المتهمين الذين ظهروا بالفيديو، وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء.

تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة البلطجة التى أصدرت قرارها السابق.

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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