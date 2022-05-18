الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من مظلة مبنى في الحوامدية

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقى مصرعه، عقب سقوطه من أعلى مظلة مرتفعة خاصة بمبنى فى الحوامدية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن أحد الأشخاص اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى مظلة خاصة بمبنى في منطقة الحوامدية، ما أسفر عن مصرعه.

وأضافت التحقيقات أن المتوفى أصيب بجروح وكسور، وإصابات رضية في أنحاء الجسد أودت بحياته.

تلقي ضباط قسم الحوامدية بلاغا يفيد بسقوط شاب من أعلى مظلة مرتفعة خاصة بمبنى فى الحوامدية على الفور انتقل ضباط المباحث بصحبتهم سيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن أحد الأشخاص اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى مظلة خاصة بمبنى في منطقة الحوامدية، ما أسفر عن مصرعه.

تم تحرير محضر بالواقعة واحالته لليابة العامة التي تولت التحقيق.

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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