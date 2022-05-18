الخطوات السبعة| تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر الآن

يبحث المواطنون عن موقع دعم مصر الموقع الرسمى للتموين تسجيل رقم الموبايل، في إطار تحديث بيانات بطاقة التموين واستلام الرسائل المتعلقة بصرف التموين لكل شهر.

ويتم تسجيل رقم الموبايل عبر الموقع الرسمي للتموين موقع دعم مصر، ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة الدعم التمويني لوقف بطاقة الأسر غير المستحقة للدعم بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر الآن

وأوضح المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأربعاء، أن الخطوات هي:

في بداية: فتح متصفح جوجل العالمي.

ثم الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

الرسمي من هنا. وبعدها اختيار خدمة تسجيل رقم الموبايل.

ثم كتابة رقم بطاقة التموين 2022 المكون من 12 رقم وموجود على البطاقة التموينية وبونات صرف الخبز.

ثم تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

وفي حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

كذلك في حال عدم تسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

في حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات».

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2022

فتح رابط موقع دعم مصر.

الاتجاه نحو سجل حسابًا جديدًا، ومن ثم تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية "الخضراء".

وضع رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية.

كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول كامل).

الضغط على خدمات التموين المصرية.

اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا ثم بدأ الاستفادة.

وضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيًا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

وضع صلة القرابة (ابن) أو وضع (ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، ثم الضغط على خيا إضافة لكي يتمكن من الاستفادة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرسلت تعليمات عبر بونات صرف الخبز الشهريين الماضيين خاصة في شهور مارس وأبريل 2022، والتي جاءت على ما يلي: تقديم معلومات بالدخل الشامل للأسرة صاحبة البطاقة التموينية “الخضراء”، تقديم إثبات بعدم امتلاك سيارة موديل سنة 2018 فأحدث من ذلك، تحديث الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية “الخضراء”.