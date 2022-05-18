بالأسماء.. 19 مصابًا فى حادث سير بشمال سيناء

أصيب 19 شخصاً من العاملين بمدينة رفح الجديدة، في محافظة شمال سيناء، إثر حادث سير بمنطقة الخروبة على الطريق الدولي العريش ـ رفح.

تلقت مديرية الأمن بشمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث سير على الطريق الدولي العريش الشيخ زويد في المنطقة قبالة قرية الخروبة على بعد 12 كيلو شرق العريش.

وأسفر الحادث عن إصابة 19 عاملا، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين هم:

ناصر صبري ضيف الله 52 سنة مصاب باشتباه كسر بالفخذ اليمنى، وأحمد سمير عطالله 35 سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وتهانى عواد سالم 38 سنة نزيف من الأنف، ومحمد عبدالحفيظ عليان 5 سنوات مصاب كدمات متفرقة بالجسم، وشروق نصر صبرى 25 سنة مصابة اشتباه كسر بالساقين، وعبدالله إسماعيل أحمد 13 سنة مصاب جروح متفرقة بالجسم .

وأمير محمد محسن 18 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وجواهر عواد سالم 14 سنة اشتباه كسر بالساعد اليمنى، وأزهار عواد سالم 28 سنة جرح قطعي بالشفاه السلفى، ومحمد عبدالمجيد عبدالله 65 سنة كسر بالساق اليمني، ومحمد محمود على 65 سنة مصاب سحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد حمدان 18 سنة مصاب سحجات متفرقة بالجسم، وزينة سليمان حسين 25 سنة كدمات متفرقة بالجسم .

وأحمد نصر صبرى 22 سنة اصيب إغماء ، ورغدة جمال عبدالعظيم 19 سنة كدمات متفرقة بالجسم، وهانى محمد كمال 40 سنة مصاب بكسر بالساعد اليمنى والساق اليمنى، ورهف عبدالرحمن صبحى 5 سنوات كدمات وسحجات بالجسم، وعمر عبدالجواد عامر 17 سنة سحجات بالجسم، وجاد حسين موسى 65 سنة سحجات متفرقة بالجسم.