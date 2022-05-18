تكثيف التحريات لكشف لغز العثور على جثة شخص مشنوقا في سقف غرفته بالمعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مشنوق بحبل فى سقف غرفة بمنطقة المعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بشارع 9، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مشنوق بحبل ومعلق بسقف غرفته.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال أسرته والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية أم أن الواقعة انتحار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.