الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 1378 عبوة أدوية عبر مطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نجح رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى، في إحباط محاولة لتهريب 1378 عبوة أدوية تحتوى على أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا، أخفاها راكب مصرى داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على الطائرة التركية، اشتبه حسام الشافعى، مأمور الجمرك فى راكب ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»بمعرفة أحمد عبدالعليم ومحمد عبدالمنعم ومحمد عفيفى مأمورى الجمارك.

وأفادوا بوجود كثافات متعددة وعلب متشابهة، وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك قام بتكليف إسلام ماهر، مأمور الجمرك المعين بتفتيش جميع أمتعة الراكب، وتبين وجود 1378 عبوة أدوية بشرية أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنيه.

وقرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

أدوية مهربة القاهرة الدولي مليون جنيه الإجراءات المنافذ الجمركية مضبوطات تحرير محضر مصلحة الجمارك رئيس مصلحة الجمارك البروستات جمارك مطار القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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