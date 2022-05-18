المشدد 7 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبدالوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبدالجواد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على عامل لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش، وحيازة سلاح ناري "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21128 لسنة 2020 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2098 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم "خليل أ إ"، 32 سنة، عامل، مقيم قويسنا بمحافظة المنوفية، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرز 9 طلقات تستخدم على نفس السلاح السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى "بندقية آلية"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة بنها، بواسطة قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، وبإحالة المتهم للنيابة العامة، أمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، والتحفظ على السلاح الناري.

وورد تقرير الطب الشرعى الذي أكد أن المخدر هو مخدر "الحشيش"، فأحالته النيابة للمحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.