الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن القاهرة» يُكثف تحرياته لكشف غموض مقتل عامل داخل ورشته بالوايلى

الأمن
الأمن
ads

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على "فني ألوميتال" مقتولا داخل ورشته بدائرة قسم شرطة الوايلي.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغًا بالعثور على جثة “فني ألوميتال” مقتولًا داخل ورشته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الورشة ويدعى «محمد.أ» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، كما تبين إصابته بجرح غائر وتهشم في عظام الجمجمة.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

الطب الشرعي الأجهزة الأمنية كاميرات العثور على جثة كشف ملابسات الأجهزة الأمنية بالقاهرة الصفة التشريحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

عبد الرحيم طايع

صفاء النَّجار.. الأفلاك الجذَّابة المتعدِّدة!

محمد المعتصم

ارقد فى سلام يا أبوالأحناف.. بين قوسين القبضة الدامية

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة