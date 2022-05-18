«أمن القاهرة» يُكثف تحرياته لكشف غموض مقتل عامل داخل ورشته بالوايلى

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على "فني ألوميتال" مقتولا داخل ورشته بدائرة قسم شرطة الوايلي.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي بلاغًا بالعثور على جثة “فني ألوميتال” مقتولًا داخل ورشته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الورشة ويدعى «محمد.أ» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، كما تبين إصابته بجرح غائر وتهشم في عظام الجمجمة.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.