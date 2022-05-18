الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة حساب «فيسبوك» عامين مع الشغل

حبس
حبس
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قضت محكمة طنطا الاقتصادية، بحبس متهم بقضية سرقة حساب على فيسبوك، حضوريا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه.

كان إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، قد تقدم بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، لتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك والمسمى الداعية محمد الشيلاني.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجنى عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك مسماة حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

كما استندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين المنصوص عليهما بقانون العقوبات

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لا للتصالح مع الفساد

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