الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بكفرالشيخ

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحبس عصابة مكونة من 3 أشخاص، من بينهم شقيقان، تخصصوا في تجارة السموم البيضاء "الهيروين"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض على عصابة من أخطر تجار المخدرات والسموم البيضاء، بمركز كفرالشيخ، من خلال كمين تم إعداده لضبطهم.

تبين أن المتهمين "ح .س .ع"، 19 سنة وشقيقه "ح .س.ع"، و"م .ع .م.ع"، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم، 250 جرام هيروين وطبنجة، و7 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض "خنجر" وتحرر المحضر رقم 7603، جنايات مركز كفرالشيخ، لسنة 2022، وأحيل المتهمون إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تحقيقات شيخ تلقى أشخاص مركز مديرية صلاح متهمين عصابة تشكيل شقيقة متهم محضر كفر الشيخ مدير حبس خالد محمد مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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