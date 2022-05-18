السيطرة على حريق مخلفات زيتية فى قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بأرض فضاء وبها بعض المخلفات الزيتية "قمامة" بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء وبها بعض المخلفات الزيتية "قمامة" بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، جرت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بأرض فضاء وبها بعض المخلفات الزيتية "قمامة" بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.