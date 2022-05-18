مصرع فتاة وإصابة والدها فى حادث سير بطريق مطروح ـ الإسكندرية

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب والدها بإصابات متفرقة، إثر حادث انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها، اليوم الأربعاء، عند الكيلو 35 على طريق مطروح- إسكندرية، شرقي بوابة مدخل مدينة مرسى مطروح بنحو 15 كيلو مترا، وتم نقل المصاب والجثة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

استقبل المستشفى عربي عبدالصادق جودة " 59 سنة" - من القاهرة- يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى، كما استقبل المستشفى، مها عربي عبدالصادق "21 سنة"- من القاهرة- جثة هامدة، توفيت في مكان الحادث، وتم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي تم إخطارها بالمحضر للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.