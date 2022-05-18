إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطى بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطى المنير العبور نزلة المنير، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.