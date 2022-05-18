الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطى بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطى المنير العبور نزلة المنير، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.

غرفة عمليات مصابين الأربعاء حركة المرور النجدة تلقى منير حادث سيارة الإسعاف الاولى أشخاص الشرقية عرض اصابة جسم

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لا للتصالح مع الفساد

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