الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إصابته فى حادث.. ويجز: «العين صابتنى ورب العرش نجانى»

صورة
صورة
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شارك الرابر ويجز، جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يجلس على إحدى الدراجات البخارية وما زال مصابًا في ذراعه اليسرى.

وعلق الرابر ويجز على الصورة التي شارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "العين صابتني ورب العرش نجاني".

إصابة ويجز

وفي منتصف أبريل الماضي، تعرض ويجز لحادث سير بدراجته النارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، وظهر في الصورة وبجانبه خوذته التى يستخدمها أثناء قيادة الدراجة النارية، وعلق قائلًا: "لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث".

 وكان مغنى الراب "ويجز"، قد طرح مؤخرًا عبر قناته على يوتيوب أغنية بعنوان "بعودة يا بلادى" من فيلم كباتن الزعترى، وهو العمل الذى كان ضمن القائمة الطويلة لترشيحات الأوسكار في دورته الـ94.

وقرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباح الأغنية إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك، وتعكس الأغنية حالة اللاجئين، وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.

أحداث "كباتن الزعتري" تدور حول أفضل صديقين "محمود" و"فوزي" اللذين يعيشان في "مخيم الزعتري" للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهما.

وعلى الرغم من كونهما محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهما يظلان متفائلين ويمارسان الرياضة يومًا بعد يوم، عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا ناديهما، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم.

ويعد "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه في مخيم الزعتري بالأردن.

الرابر ويجز صورة جديدة العين صابتني نجاني العرش

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لا للتصالح مع الفساد

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