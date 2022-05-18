الأربعاء 18 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خلال استضافته بـ«CNN».. على الجميل: 33% نموًا متوقعًا فى تجارة الحاصلات الزراعية بين البلدان الإفريقية

جريدة الدستور
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استضافت شبكة CNN رجل الأعمال الشاب علي الجميل الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه الزراعية، في تقرير لها بعنوان "Connecting Africa" تناول تطور حجم التجارة في الأسواق الإفريقية، وآراء أبرز المصدرين عن توقعات نمو التجارة في القارة السمراء، وكذلك أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وأبرز التقرير القدرات الزراعية لمجموعة كايرو ثري أيه في إنتاج أفضل أنواع الموالح التي يتم تصديرها لعدد كبير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى قدرات الشركة في تصنيع مجموعة متنوعة من الصناعات الغذائية.
قال علي الجميل الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه الزراعية، إن التجارة في أفريقيا تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أبرزها سوق استهلاكية ضخمة تضم 54 دولة، ونمو متوقع في حجم تجارة الحاصلات الزراعية بين البلدان الإفريقية بنسبة 33% خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يغري رجال الأعمال المصريين لزيادة حصتهم في حجم التجارة بالقارة السمراء، مضيفًا في هذا الصدد أن إفريقيا تعتبر آخر الأسواق غير المستغلة، وكسب السوق الإفريقية في الوقت الراهن سوف يحدد حصة المنتجات المصرية للعقود المقبلة.
أشار "الجميل"، إلى أن التحدي الرئيسي لنمو حجم التجارة بين الدول الإفريقية هو عدم توافر البنية التحتية التي تتسبب في اضطرابات في الخدمات اللوجستية اليومية، ولكن في ظل مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، يمكن أن تسهم في تحسين التجارة البينية تدريجيًا بين دول القارة السمراء، مجددًا التأكيد على حجم الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، والتي يجب استغلالها لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
ولفت علي الجميل، إلى أن مصر أكبر مصدر للموالح في العالم، وستظل تحافظ على هذه الصدارة في ظل المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها للتوسع في الإنتاج الزراعي، مشيرًا في هذا الإطار إلى شركة كايرو ثري أيه، التي تصدر العديد من الحاصلات الزراعية، على رأسها أفضل أنواع البرتقال لعدد كبير من الأسواق حول العالم، وتستهدف التوسع في تصدير الموالح لدول القارة السمراء خلال الفترة الحالية.
وانتقل علي الجميل، للحديث عن تاريخ مجموعة كايرو ثري أيه، قائلًا إنه ينتمي للجيل الثالث من عائلة الجميل، حيث أسس جده الراحل رفعت الجميل الشركة لتعمل في مجال الشحن، ثم نجح والده "أيمن" في تحويلها من شركة شحن إلى شركة رائدة في مجال صناعة الأغذية، ويعمل الجيل الحالي من العائلة على تنويع عدد المنتجات التي تقوم الشركة بزراعتها وتصنيعها محليًا وتوفيرها للسوق المحلي بأسعار منافسة وتصدير الفائض للعديد من الأسواق حول العالم.
يذكر أن مجموعة كايرو ثري أيه نجحت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج مصر من الحاصلات الزراعية لتستحوذ المجموعة على نسبة متقدمة في تصدير عدد من الموالح أبرزها البرتقال والرمان لعدد من الأسواق حول العالم، كما نجحت في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية أبرزها فراخ شهد، وشاي زمان، وزيت روتس، وتنفذ في الوقت الحالي أكبر مدينة داجنة في مصر على مساحة 27 ألف فدان باستثمارات تقارب 2.4 مليار جنيه.
 

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