الأربعاء 18 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمسن بتهمة قتل ابن شقيقه حرقًا بسبب 20 جنيهًا ثمن «مسح سلم»

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد لمسن قتل نجل شقيقه حرقًا في منطقة حدائق القبة، بسبب 20 جنيها ثمن "مسح سلم".

وكشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول واقعة مقتل شاب علي يد عمه حرقا بالبنزين، أن السبب هو مبلغ 20 جنيها قيمة مسح سلم العقار الذي يعيشون فيه وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأدلى عامل مُسن متهم بإلقاء بنزين على وجه نجل شقيقه، وإشعال النار به في حدائق القبة بسبب خلاف على 20 جنيها، مما أسفر عن إصابته بحروق بالغة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم المحبوس على ذمة القضية طلب من شقيقه مبلغا ماليا للصيانة وعند رفضه قرر تشويه وجه نجله انتقاما منه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم لتنفيذ جريمته أحضر زجاجة بها بنزين ورشها على وجه نجل شقيقه ثم أشعل به النيران، فأصابه بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة إخطارا من أحد المستشفيات تفيد استقبالها شاب يدعى أحمد 43 سنة، مصاب بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة نتيجة سكب بنزين على جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة عم المجنى عليه 70 سنة، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المؤبد.

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