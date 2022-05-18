إصابة 7 طلاب فى حادث سير بطريق «طوخ – شبين القناطر»

أصيب 7 طلاب بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها كان يستقلون سيارة ميكروباص فى طريقهم للكلية، فاصطدمت بأخرى على طريق طوخ – شبين القناطر، وتم نقلهم للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم أسفل الطريق الحر على طريق طوخ – شبين القناطر بين سيارتى ميكروباص وأخرى نقل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث بين ميكروباص ونقل أسفر عن إصابة 7 طلاب كانوا في طريقهم لكلية الزراعة بمشتهر لأداء الامتحانات العملية والشفوية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر وبنها الجامعى.